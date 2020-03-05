Müzesinde 6 lig, 8 Türkiye Kupası olan bordo mavililer bu sezon her iki kupayı da müzesine götürüp tarihi bir zafere imza atmak istiyor.
Ligde bir maç eksikle 48 puanla lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da oldukça avantajlı bir konumda. Önceki gün kupa yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor, final için de avantaj elde etti. Müzesinde 6 lig, 8 de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Trabzonspor'un hedefi bu sezon hem ligde, hem de kupada iki şampiyonluk yaşayıp tarihinde bir ilki gerçekleştirmek olacak. Son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yani 36 yıl, kupada da son zaferini 2009-2010 sezonunda yani 10 yıl önce kazanan bordo-mavililer tarihinde iki kupayı bir arada hiç kazanamadı.
CİMŞİR: KENETLENDİK
Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Taraftarla, yönetimle kenetlendik. Biz her iki kulvarda da iddialıyız ve hedefimiz şampiyonluk. Bunu başaran ilk isimler olmak için teknik ekibimizle, futbolcumuzla sabırsızlanıyoruz" dedi.
Trabzon’da hedef iki kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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