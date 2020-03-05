Trabzon’da hedef iki kupa

Müzesinde 6 lig, 8 Türkiye Kupası olan bordo mavililer bu sezon her iki kupayı da müzesine götürüp tarihi bir zafere imza atmak istiyor.

Ligde bir maç eksikle 48 puanla lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da oldukça avantajlı bir konumda. Önceki gün kupa yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor, final için de avantaj elde etti. Müzesinde 6 lig, 8 de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Trabzonspor'un hedefi bu sezon hem ligde, hem de kupada iki şampiyonluk yaşayıp tarihinde bir ilki gerçekleştirmek olacak. Son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yani 36 yıl, kupada da son zaferini 2009-2010 sezonunda yani 10 yıl önce kazanan bordo-mavililer tarihinde iki kupayı bir arada hiç kazanamadı.

CİMŞİR: KENETLENDİK

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Taraftarla, yönetimle kenetlendik. Biz her iki kulvarda da iddialıyız ve hedefimiz şampiyonluk. Bunu başaran ilk isimler olmak için teknik ekibimizle, futbolcumuzla sabırsızlanıyoruz" dedi.