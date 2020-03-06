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hedefe kilitlendi

1928 Bucaspor hedefe kilitlendi
Giriş Tarihi: 6.3.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kızılcabölükspor ile berabere kalarak Play- Off yolunda çok önemli 2 puan kaybeden 1928 Bucaspor, pazar günü Menemen İlçe Stadı'nda ağırlayacağı Artvin Hopaspor'u gözüne kestirdi. 43 puanla 5. sırada yer alan İzmir ekibi, 44 puanla bir basamak üstünde bulunan Karadeniz ekibini yenmesi halinde çok önemli bir galibiyete imza atacak. 1928 Bucaspor Teknik Direktörü Ersin Aka, "Telafisi olmayan bir karşılaşmaya çıkacağız. Final maçlarımızdan birisi olarak görüyoruz. Kayıp yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızın vereceği destekle sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam" diye konuştu.

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