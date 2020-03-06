Anadolu Efes’in konuğu Olympiakos

THY Euroleague'de 11 maç sonra mağlup olan lider Anadolu Efes, 28. haftada evinde Olympiakos ile mücadele edecek. Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak olan maç 20.30'da başlayacak. Euroleague'de Efes 23 galibiyet, 4 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda otururken rakibi ise 12 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 11. sırada yer alıyor. Avrupa arenasındaki 686. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. İki ekip arasındaki 39 maçtan lacivert-beyazlılar 18 kez parkeden galibiyetle ayrıldı, Yunan temsilcisi ise 21 kez kazandı.