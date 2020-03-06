Bıçak sırtı gibi

TFF 1. Lig'de bugün İzmir derbisinin heyecanı yaşanacak. Play- Off hesapları yapan Ekol Göz Menemenspor ile Altay kozlarını Menemen İlçe Stadı'nda paylaşacak.

Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Emre Malok yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Altay taraftarları maraton tribününde, Menemenspor taraftarları ise batı tribününde yerlerini alacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Rıdvan forma giyemeyecek. Konuk takımda cezası sona eren Putsila, şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Ligde son 9 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 32 puanlı Ekol Göz Menemenspor, Play-Off hattının 6 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor.

GALİBİYET PEŞİNDELER

Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen 38 puanlı Altay ise 5. basamakta yer alıyor. Altay kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı, Ekol Göz Menemenspor ise çıkışa geçmeyi hedefliyor.



LALECİ: KAZANAN TARAF OLACAĞIZ

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Altay'ı yenerek İzmir derbisini kazanmak istediklerini söyledi. Takımın son üç maçta galibiyet yüzü göremediğini ifade eden Laleci, "İyi futbol oynayıp iyi mücadele ediyoruz ama bunu sonuca bir türlü yansıtamıyoruz. Play-Off hedefinden uzaklaşmamak için 3 puana ihtiyacımız var. Evimizde oynamanın avantajını da kullanmak, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle galip geleceğiz" diye konuştu.



KOŞUKAVAK ÇOK İDDİALI

Misafir konumundaki Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Oynadıkları son üç maçta Adanaspor'u 3-1, Altınordu'yu 1-0 yendiklerini Bursaspor ile 2-2 berabere kaldıklarını belirten Yalçın Koşukavak, "Çıkışımızı Ekol Göz Menemenspor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Çok kritik bir karşılaşma bizi bekliyor. Her maçımızı final olarak görüyoruz. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.



MENEMENSPOR KAPILARI AÇTI

Ekol Göz Menemenspor ile Altay arasında oynanacak derbi maç öncesi Menemen yönetimi, kapıları açtı. Karşılaşmada Altay taraftarları maraton tribününde, Menemenspor taraftarları ise batı tribününde yerlerini alacak. 5 bin seyirci kapasiteli Menemen İlçe Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor. Her iki tarafın yönetimi Fair-Play çağrısı yaparak İzmir derbisine yakışan bir maç olması dileğinde bulundu. Hak edenin kazanmasını istedi.