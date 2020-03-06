Çigli’den taraftara sınırsız otobüs geldi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan lider Çiğli Belediyespor'da deplasmanda Beşyüzevlerspor ile oynanacak kritik maçın hazırlıkları sürüyor. Çiğli yönetimi, pazar günü İstanbul Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak maça gelmek isteyen taraftarlara kucak açtı. Yönetimin taraftarlara sınırsız otobüs kaldıracağının sözünü verdiği öğrenildi. Ligin bitimine 6 hafta kala yara almak istemeyen İzmir temsilcisi, taraftarının da desteğiyle kritik maçta rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Murat Gökhan Çelebi, "Çok zorlu bir maç oynayacağız. Ancak hedefe ulaşmak için rakibimizi yenmek zorundayız" diye konuştu.