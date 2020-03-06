  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Çigli’den taraftara sınırsız otobüs geldi

Çigli’den taraftara sınırsız otobüs geldi

Çigli’den taraftara sınırsız otobüs geldi
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan lider Çiğli Belediyespor'da deplasmanda Beşyüzevlerspor ile oynanacak kritik maçın hazırlıkları sürüyor. Çiğli yönetimi, pazar günü İstanbul Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak maça gelmek isteyen taraftarlara kucak açtı. Yönetimin taraftarlara sınırsız otobüs kaldıracağının sözünü verdiği öğrenildi. Ligin bitimine 6 hafta kala yara almak istemeyen İzmir temsilcisi, taraftarının da desteğiyle kritik maçta rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Murat Gökhan Çelebi, "Çok zorlu bir maç oynayacağız. Ancak hedefe ulaşmak için rakibimizi yenmek zorundayız" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çigli’den taraftara sınırsız otobüs geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN