Denizlispor’un kabusu İstanbul

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yle 52. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 51 maçtan 6'sını kazanan Horozlar, 11 beraberlik, 34 mağlubiyet aldı. Kadıköy'de oynanan 25 maçtan 21'ini kaybeden, 3'ünde berabere kalan yeşil-siyahlılar, sadece 1 kez kazanabildi. Horozlar, ligde rakibini deplasmanda hiç yenemedi, tek galibiyetini 2001- 2002 sezonunda Türkiye Kupası maçında 2-1'lik skorla aldı. Denizlispor, 21 maçta 120 gol yedi, 44 gol atabildi. Denizlispor, sezonun ilk devresinde Denizli'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.