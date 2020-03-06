Fenerbahçe'den resmi açıklama! Abdullah Avcı...

Süper Lig'de aldığı üst üste başarısız sonuçlarla zirve iddiasından uzaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona ermişti. Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı'yla anlaştığı öne sürülmüştü ve bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Öyle ki sarı-lacivertli takımın Denizlispor maçının ardından deneyimli teknik adamı duyuracağı ifade edilmişti. Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı.



Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.