Fener’de 3 formül

Kanarya’nın yabancı teknik adamlarla teması sürerken yerlide ise Erol Bulut ve Abdullah Avcı isimleri öne çıkıyor. Dün sarı-lacivertlilerin başında idmana çıkan Emre Belözoğlu da göreve devam edebilir.

F.Bahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılışı ile teknik direktör konusu ile ilgili plan üstüne plan yapılırken sarı-lacivertli yönetimin 3 formül üzerinde durduğu öne sürüldü. Kanarya'nın ilk formülünün yabancı teknik adam konusunda olduğu bildirilirken bu doğrultuda Roger Schmidt, Bruno Labbadia, Zlatko Dalic ve Niko Kovac isimleri ön plana çıkıyor. Alman basını Bundesliga ekibi H.Berlin'in Fener'in de gündeminde bulunan Kovac'ı takımın başına getirmek istediği belirtildi.

EMRE DÜMENE GEÇTİ

2. formül yerli arayışı ile ilgili. Bu konuda Erol Bulut ve Abdullah Avcı isimleri dikkat çekerken Alanyaspor'u çalıştıran Bulut'un sezon bitmeden gelmesi mümkün gözükmüyor. Takımla ismi geçenİsmail Kartal dün yaptığı açıklamada "Şu anda teklif yok. Sezon sonuna dek dinlenmek istiyorum" dedi. F.Bahçe'nin 3. formülü Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nun takımı taşıması şeklinde. Emre'nin dün teknik ekipte yer alması ve takımın başında olması bu ihtimali kuvvetlendirirken bu ikiliye Alex De Souza'nın da dahil olabileceği konuşuluyor.



COMOLLİ-SLİMANİ YENİDEN BULUŞUYOR

Fenerbahçe'den ayrılan sportif direktör Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile görüşmeye başladı. Eğer taraflar arasında anlaşma gerçekleşirse Islam Slimani ile Damien Comolli yeniden bir araya gelecek.