Galatasaray’da Falcao paniği

G.Saray’ın yıldızına eski takımı River Plate kanca attı. Taraftar Gomis gibi yıldız ismin de gitmesinden endişeli.

Şampiyonluk hedefine odaklanan ve üst üste 3. kez mutlu sona ulaşmayan G.Saray çalışmalarını tam gaz sürdürürken, Arjantin basınına yansıyan haberler ise camiada paniğe neden oldu. İddialara göre önümüzdeki sezon güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen River Plate kulübü, eski yıldızını yuvaya döndürmenin yollarını arıyor. Haberde Falcao'nun River Plate ekibine dönmesinin, Maradona'nın Boca'ya dönmesi gibi bir etki yaratacağı ifade edildi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan futbolcusu formasına kavuşmasıyla eski günlerine dönerken River Plate'ın teklifi ise merak ediliyor. Taraftarlar Bafetimbi Gomis örneği gibi Radamel Falcao'nun da takımdan ayrılacağı endişesini taşırken Haziran ayında bu konuda yoğun bir trafik yaşanacağı öğrenildi. Falcao daha önce 2004-2009 yılları arasında R.Plate forması giymiş ve daha sonra ise Portekiz temsilcisi Porto'ya transfer olmuştu.

DİAGNE HAZİRAN'DA DÖNECEK

Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'a transfer olan Mbaye Diagne için sürpriz bir gelişme yaşandı. Belçika basınından yansıyan bilgilere göre ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak sarı kırmızılıların bu transfere kapısını kapatmasının ardından yeniden form tutması için Burgge'a gönderdiği Diagne için yolun sonuna gelindi. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne'ye artık hiçbir güvenin kalmadığı ve yaz aylarında golcü oyuncunun Galatasaray'a dönmesinin beklendiği yazıldı.