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G.Birliği umutlu

G.Birliği umutlu
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, ligde Antalyaspor'un bir puan önünde yer aldıklarını hatırlattı, "Biz kazandığımız takdirde puanımızı 30'a çıkaracağız ve aşağısı ile bağımızı büyük ölçüde koparmış olacağız. Tabii her şey bitmiş olmayacak ama olası kötü bir sonuçta da yine devam edeceğiz. Kazandığımız takdirde çok önemli bir sıçrama yapmış olacağız. Bu bizim için önemli. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayız. Darbeye bağlı sakatlıkları bulunan oyuncalar umarım en kısa sürede döner" dedi.

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