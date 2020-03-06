Göztepe’de seferberlik

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, 2020'deki ilk yenilgisini Kayserispor deplasmanından alırken gözünü lider Başakşenir ile İzmir'de yarın oynayacağı kritik maça çevirdi.

Ligde son iki maçında 3 puana uzanamayan teknik direktör İlhan Palut, Avrupa hedefinde son derece kritik önem taşıyan karşılaşma öncesi seferberlik ilan etti.

DİKKATLERİ ÇEKTİ

Kayserispor maçında çok kötü bir futbol sergileyen sarı-kırmızılı futbolcuların dikkatini çeken Palut, Başakşehir maçında 3 puana ulaşmak için rakibin gol silahlarını etkisiz hale getirecek. İstanbul ekibinde Crivelli (9 gol, 1 asist), Visca (8 gol, 9 asist) ve Ba (8 gol, 2 asist)'nın skora yaptığı katkıya dikkat çeken Palut, savunmaya ağırlık verecek bu silahları durduracak.

VİSCA'YA KİLİT

Genç teknik adam İlhan Palut, Visca'yı orta alanda eski takım arkadaşı Soner Aydoğdu ile durdurmayı planlarken, golcü Demba Ba'yı savunmada Borges, Crivelli'yi de Brezilyalı stoperi Titi ile kilitleyecek. İleri uçta yine İngiliz golcü Cameron Jerome ile atağa kalkmayı hedefleyen Palut, kanatlardan hızlı hücumlarla skora gitmeyi planlıyor.



CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU VAR

Göztepe'de Başakşehir maçı öncesi orta alanda Serdar Gürler, Soner Aydoğdu ve Halil Akbunar'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde sonraki hafta Kasımpaşa ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecekler.



İZMİR EKİBİ ZİRVE SEVER

Göztepe, bu sezon şampiyonluk ve Avrupa Ligi mücadelesi veren ekiplere karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar ilk 7 sırada yer alan ekiplere karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Göz-Göz üst sıralarda yer alan ekiplere karşı 8 maça çıkarken bu maçlardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 13 puan çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş, Trabzon, Alanya, G.Saray'ı yenerken F.Bahçe ile berabere kaldı. İlk yarıda sadece Beşiktaş, B.Şehir ve Sivas'a yenildi. Ligde son iki maçını kazanamayan İzmir ekibi geçen sezon deplasmanda yenip şampiyonluktan ettiği Başakşehir'e bu kez İzmir'de yine bir sürpriz hazırlıyor.



PALUT'TAN ROTASYON

Göztepe'de Kayserispor maçında oynanan kötü futbol sonunda 5 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesi sonrası teknik direktör İlhan Palut rotasyona hazırlanıyor. Teknik direktör İlhan Palut, özellikle kanatlarda etkisiz bir futbol ortaya koyan Serdar Gürler veya Halil Akbunar'dan birini yedek kulübesine çekerek yeni transfer Zlatko Tripic'e Başakşehir maçında şans verecek.

SERDAR KULÜBEYE

Palut'un büyük olasılıkla Serdar'ı kesmesi beklenirken, Norveçli Tripic ile özel olarak ilgileniyor. Kayserispor maçında sonradan oyuna girdikten sonra hücuma hareket getiren Tripic, ligde sadece Antalya ve Kayseri maçlarında oyuna girip 15 dakika sahada kalırken, kupada Son 16 Tur rövanş maçında forma giydiği 45 dakikada fileleri bir kez sarsma başarısını gösterdi.

BURAK HAKERLER