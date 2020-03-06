Hedef Süper Lig

Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, şampiyonluğa ulaşacaklarını iddia etti. “Bitime 9 hafta kaldı. Giresun ve Eskişehir zaferleri ile çıkışa geçtik. Bu serinin süreceğine inanıyorum, inşallah böyle gider. Bizim tek amacımız var o da Süper Lig’e çıkmak. Akhisarspor en üst liglere layık”

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Osmanlıspor'u yenerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Üst üste Giresunspor ve Eskişehirspor galibiyetleriyle üst sıralar için ümitlenen Akigolar, Süper Lig'e çıkmanın hesabını yapıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala alacakları puanlarla zirveye oynayacaklarını ifade eden başkan Fatih Karabulut, "Giresun ve Eskişehir'i yendik, iddiamızı kanıtladık. Ben bu serinin devam edeceğine inanıyorum, inşallah böyle gider. Bizim niyetimiz Süper Lig'e çıkmak. Akhisarspor'un gerçekten hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkması gerektiğini biliyoruz" dedi.

'YETER Kİ BİZ KAZANALIM'

Üst üste alınan iki galibiyetin moralleri yükselttiğini belirten teknik direktör Yılmaz Vural ise, "Hiçbir maç kolay değil, tabii ki Osmanlı maçı da önemli maçlardan bir tanesi. Eğer bu maçı da alırsak 3'te 3 yapacağız ve puan cetvelinde sıralama çok farklı olacak. Bir hesaplama yaparken önce hedefe odaklanmanız gerekmektedir. İşimiz kolay değil tabii ki pazar günkü maçtan hemen iki gün sonra önemli bir A.Demir sınavına çıkacağız ve ondan sonra da Erzurum maçı var. İnşallah tüm maçlardan başarı ile ayrılacağız" dedi.



KADIN TARAFTARLARA JEST

Akhisarspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tüm kadınlara ücretsiz maç keyfi yaşatacak. Yeşilsiyahlı takımın 8 Mart'ta oynanacağı Osmanlıspor maçını kadınlar ücretsiz seyredecek. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, tüm taraftarları oynayacakları kritik maça davet etti. Akhisarspor 1970 Akigo Taraftarlar Derneği'nin Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi üzeri Hükümet Konağı önündeki taraftarları maça çağırma masasını ziyaret eden Karabulut, "Tüm kadınlarımızı yaş sınırı olmadan Osmanlı maçına bekliyoruz. Öğrencilerimize daha önce yapmıştık yine bu hafta Osmanlıspor maçında 18 yaşaltı tüm taraftarımız ücretsiz olarak karşılaşmayı izleyebileceklerdir. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım istiyoruz, bu hafta bu stadı dolduralım" diye konuştu.

KENAN MOLLA