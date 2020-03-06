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Horoz revire döndü

Horoz revire döndü
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Denizlispor’da Aissati, Sacko ve Sackey de sakatlar arasına katıldı. Yeşil-siyahlı ekipte, 6 isim maçında yok.

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup edip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık kabusuyla boğuşuyor. Yeşilsiyahlılarda 6 futbolcunun Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Ege ekibinde daha önce de sakatlıkları olan Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Mbamba'nın tedavilerine devam edilirken, İsmail Aissati, Hadi Sacko ve Isaac Sackey'in kervana katılması teknik ekibin canını sıktı.

SACKO 2-3 HAFTA YOK
Özellikle Sacko'nun adalesindeki yırtık yüzünden 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Aissati ve Sackey'in de Kadıköy'de forma giymesinin çok düşük ihtimal olduğu ifade edildi. Alternatif arayışlarına başlayan teknik direktör Bülent Uygun'un takımla yaptığı toplantıda, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kime görev verirsem vereyim, herkes formasının değerini bilerek oynayacaktır. Hepinize güvenim tam. Fenerbahçe karşısında da iyi futbol oynayıp evimize güzel bir skorla döneceğimize inanıyorum" dedi.

SEBAHATİN ALP

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