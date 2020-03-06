Kara Kartal seri peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bugün MKE Ankaragücü ile evinde karşı karşıya gelecek. Son olarak Alanya deplasmanından 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar seri galibiyetlere imza atıp zirveye doğru tırmanmak istiyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17. sırada bulunuyor.

6 MAÇTA İKİ GALİBİYET

Beşiktaş, Vodafone Park'ta son 6 maçta 2 kez kazanabildi, Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 yendi. Evinde Malatya'ya 2-0 ve Demir Grup Sivas'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.