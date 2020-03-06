Kasaba kalesi kapalı

3. Lig 2. Grup’ta son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Turgutluspor ligin ikinci devresinde kalesinde 3 gol gördü.

3. Lig 2. Grup'ta adım adım Play-Off'a ilerleyen Turgutluspor, kalesini gole kapattı. Kasaba, grupta ilk devreyi 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, 26 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü. 30 puanla ilk yarıyı 3. sırada kapatan Turgutluspor, ligin ikinci devresinde rakiplerine geçit vermiyor. İkinci yarıya 2-0'lık şok Fatsa Belediyespor yenilgisiyle başlayan, ardından Kemerspor 2003'le 0-0, Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, son 6 haftada kalesinde gol görmedi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Ligin ilk yarısında kalesinde 16 maçta 15 gol gören Kasaba, ikinci devrede 9 maçta 3 gol yedi. Kocaelispor'u 2-0, Ağrı 1970, Elazığ Belediye, Fethiye ve Cizrespor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden, Payas'la 0-0 berabere kalan Turgutluspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkartırken, kalesini de gole kapattı.Kırmızı-siyahlılar 9 maçın 7'sini gol yemeden tamamladı. Turgutluspor ligin ikinci yarısında Fatsa Belediyespor'dan 2, Erokspor'dan 1 gol yedi. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in sistem değişikliği ile savunma hattını güçlendiren Turgutluspor, takım savunmasını en iyi oynayan ekipler arasında yer alıyor. Haftayı bay takım olarak geçirecek, Turgutlu sonraki hafta Ofspor'la karşılaşacak.



KRAL ONUR

Turgutluspor'un en golcü ismi Onur Garip. 22 maçın 19'unda ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki forvet, son 11 karşılaşmada patladı. 1529 dakika sahada kalan Onur, 9 golle skora katkı yaptı, takımının kazandığı 17 puanda etkili oldu.

İLKER UYAR