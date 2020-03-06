  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Kayseri yemin etti

yemin etti

Kayseri yemin etti
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Süper Lig'de son sırada yer alan ve kalan 10 haftada zorlu maçlara çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçını kazanmanın planlarını yapıyor. Hazırlıklarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam eden sarı-kırmızılılarda, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkartılan Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları geçen Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz ise salonda çalıştı. Final niteliğinde maçlara çıkacaklarını belirten Prosinecki, "Göztepe galibiyeti bize moral oldu. Kasımpaşa'yla 6 puanlık maç oynayacağız. Kazanırsak kurtuluş yolunda önemli bir adım atarız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayseri yemin etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN