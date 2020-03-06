Kayseri yemin etti

Süper Lig'de son sırada yer alan ve kalan 10 haftada zorlu maçlara çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçını kazanmanın planlarını yapıyor. Hazırlıklarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam eden sarı-kırmızılılarda, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkartılan Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları geçen Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz ise salonda çalıştı. Final niteliğinde maçlara çıkacaklarını belirten Prosinecki, "Göztepe galibiyeti bize moral oldu. Kasımpaşa'yla 6 puanlık maç oynayacağız. Kazanırsak kurtuluş yolunda önemli bir adım atarız" dedi.