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KSK zor virajda

KSK zor virajda
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Son 2 maçından 1 puanla ayrılan Karşıyaka ligde kalan 8 maçın 4’ünü ilk 5 mücadelesi veren ekiplere karşı oynayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka, son iki maçında ilk 5 içindeki Esenler Erok ile berabere kalıp, Kocaeli'ye yenilirken zorlu viraja giriyor. Ligde sezonun bitimine 8 hafta kalırken, yeşil-kırmızılılar 4 maçını ilk 5 mücadelesi veren rakipleriyle oynayacak. Bu hafta sahasında Ağrı 1970 ile karşılaşacak olan Kaf-Kaf, daha sonra düşme potasından uzaklaşmak isteyen Elazığ Belediye'ye konuk olacak. Ardından Payas'ı ağırlayacak İzmir ekibi, Ege derbisinde 6. sıradaki Fethiye ile gurbette karşılaşacak. Bitime 4 hafta kala evinde sıralamada 10. durumda bulunan Derince'yi konuk edecek olan KSK, son üç hafta ilk 5 hedefindeki Turgutlu, Derince ve Ofspor ile oynayacak.

KARŞIYAKA AVANTAJ PEŞİNDE
41 puanla 5. sırada yer alan Karşıyaka, en yakın rakibi Fethiye'ye karşı 3 puanlık avantajını koruyup Play-Off'a kalarak 2. Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor.

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