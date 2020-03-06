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Trabzon gurbette kral

Trabzon gurbette kral
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Bordo-mavililer son 165 gündür dış sahada yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek için mücadele eden Trabzonspor'un gurbette bileği bükülmüyor. Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 7 maçtır dışarıda yenilmiyor. Karadeniz temsilcisi bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a karşı 165 gün önce almıştı.

FIRTINA DİNMEDİ
Karadeniz ekibi bu maçın ardından oynadığı 7 maçtan 5 galibiyet çıkarırken, 2 maçını da beraberlikle noktaladı. Trabzon dış sahada en uzun süre yenilmeyen tek takım olma unvanını da elinde bulunduruyor. Trabzon'un 19 golle en skorer oyuncusu olan Sörloth, deplasmanda çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

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