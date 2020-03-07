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Akigo’da Süper plan

Akigo’da Süper plan
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Yılmaz Vural, kalan 9 maçın 5’ini evlerinde oynayacaklarını belirtirken, “İlk 2’den bile çıkabiliriz” dedi

Son 4 maçın 37ünü kazanarak Süper Lig yolunda önemli bir adım atan Akhisarspor'da teknik drektör yılmaz Vural, her ne kadar zirvedeki takımlarla arasında puan farkı çok olsa da ilk 2'den hedefe direkt ulaşabileceklerini söyledi. Üst üste alınan iki galibiyetin moralleri yükselttiğini belirten Vural, "Hiçbir maç kolay değil, tabii ki Osmanlı maçı da önemli maçlardan bir tanesi. Eğer bu maçı da alırsak 3'te 3 yapacağız. Bir hesaplama yaparken önce hedefe odaklanmanız gerekir. İşimiz kolay değil tabii ki pazartesi günkü maçtan hemen iki gün sonra önemli bir Adana Demir sınavına çıkacağız ve ondan sonra da Erzurum maçı var" dedi.

KAZANIRSAK SORUN OLMAZ
Vural sözlerini şöyle sürdürdü, "İşimizin çok zor olduğunu biliyorum ama biz başaracağımıza inanıyoruz. Biz kazanmaya devam ettikçe sorun yok."

KENAN MOLLA

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