Arkas seri peşinde

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta karşılaşmasında Arkasspor, bugün Halkbank'ı ağırlayacak. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ankara'da Ziraat Bankası'nı yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını, Halkbank'ı da mağlup ederek normal sezonun bitimine 1 hafta kala 2. sıradaki yerlerini garantilemek istediklerini söyledi. Özden, "Sıralamayı yakından ilgilendiren bir mücadele bizleri bekliyor. Taraftarlarımızın desteğiyle Halkbank'ı yenerek galibiyet serimizi 7 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Ekibimize güvenimiz tam" dedi.