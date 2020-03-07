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Aslan’ın aklı Eray'da

Aslan’ın aklı Eray'da
Giriş Tarihi: 7.3.2020

G.Saray, Basel forması giyen 22 yaşındaki stoper ile yakından ilgileniyor.

Yarın Demir Grup Sivasspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan G.Saray'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları devam ederken İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Eray Cömert listenin ilk sırasına çekildi. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı bildirildi.

TAKVİYEYE HIZ VERECEK
Marcao'nun Fiorentina markajı sebebiyle savunmasına takviye çalışmalarına hız veren Aslan'ın bir takviye daha yapması bekleniyor. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu bu sezon Basel forması ile 21 maça çıktı ve 2 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Eray 2 sezon önce de bir başka İsviçre ekibi Sion'da kiralık olarak forma giymişti.

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