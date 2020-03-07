Avrupa’nın markajında

Altınordu’nun genç oyuncuları Ravil Tagir ve Hüseyin Atakan için İngiliz kulüplerinin ardından Fransız temsilcisi Monaco ile Almanya devi Borussia Dortmund’ta temaslara başladı.

TFF 1. Lig'de alt yapısından yetiştirdiği ve Türk oyuncularla mücadele eden Altınordu'nun vitrine çıkardığı genç yıldızlarını Avrupa kulüpleri yakından takip ediyor. Türk futboluna yıldızlar kazandıran kırmızı-lacivertli ekibin bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir ve 20 yaşında hücum hattında forma giyen Hüseyin Atakan Üner'i Alman ve Fransızlar radarına aldı. İzmir ekibinin, yeni yıldız adaylarını son olarak Alman devi Borussia Dortmund ve Fransız kulübü Monaco oyuncu izleme komitelerini gönderip canlı izletti.

BÜYÜK İHTİMAL YUVADAN UÇACAKLAR

İzmir ekibinin iç sahada oynadığı son iki karşılaşmayı bu kulüplerin kurmayları izledi. Altınordu yöneticilerinin sezon sonu çok sayıda Avrupa kulübüyle bu oyuncular için masaya oturması bekleniyor. Özellikle 16 yaşında olmasına rağmen Ümit Milli takım forması giyen savunmacı Ravil'i Juventus, M.Ctiy, Chelsea, Arsanel ve Leipzig yakından takip ediyor. İki sezondur Altınordu forması giyen Hüseyin'i yurt dışının yanı sıra çok sayıda Süper Lig kulübü de yakından izliyor. Altınordu yönetimi bu oyuncular için sezon sonu çok sayıda kulüple masaya oturacak.



ÇAĞLAR VE CENGİZ EN İYİ REFERANS

Altınordu'nun yetiştirdiği Premier League Lig'de Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Roma'da banko oynayan Cengiz Ünder, Avrupa devleri için en iyi referans oluyor. İki milli oyuncunun kulüplerinde gösterdikleri başarılı performansların ardından dünyanın dev kulüpleri kırmızı-lacivertli kulübü yakından takip etmeye başladı. İzmir kulübünden önümüzdeki yıllarda Cengiz ve Çağlar gibi bir çok oyuncunun Avrupa'da boy göstermesi bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ