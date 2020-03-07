Bal-Kes kaçamadı

TFF Birinci Lig’de Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Adanaspor ile yenişemedi, 1 puana razı oldu.

TFF Birinci Lig'de Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, deplasmanda Adanaspor ile yenişemedi: 1-1. 25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 29'da köşe atışından ceza sahasına gelen topa Evren'in kafa vuruşunda kaleci Atilla meşin yuvarlağı kontrol etti. 39'da Serdar'ın ara pasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Mahatma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 55'te ceza sahasının dışından Bagayoko'nun sert şutu üst direkten auta çıktı. 76'da Özkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Hakan kafayla topu filelere gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.