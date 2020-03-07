Beşiktaş evde uçtu

Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü de aynı skorla mağlup etti: 2-1. 4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 6'da penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 12'de Boyd'un çevirdiği topta Burak'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

LJAJİC FARKI İKİYE ÇIKARDI

63'te Gerson'un sağ taraftan ortasında Orgill'in indirdiği topla buluşan Lukasik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı. 76'da Gerson'un pasında Faty'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 88'de ceza sahası dışında topla buluşan Adem Ljajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

İLHAN'IN GOLÜ YETERLİ OLMADI

89'da ceza sahası içinde topla buluşan Gerson, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler ilk önce ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle faul, ardından da VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. 90+3'te penaltı vuruşunu kullanan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşma 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.



LENS SAĞ BEKTE

Teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte kullandığı Jeremain Lens'i MKE Ankaragücü karşısında aynı şekilde kullandı. Orta sahanın sağında ise Tyler Boyd görev aldı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, G N'Koudou, Vida ve Caner Erkin ilk 11'de forma giydi.