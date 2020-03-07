Eski dostlar rakip olacak

Göztepe ve Başakşehir'i karşı karşıya getirecek olan maçta, her iki takımda da daha önce görev yapmış isimler farklı duygularla maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Başakşehir'den transfer ettiği Soner, Napoleoni ve Mossoro eski takımlarına ikinci kez rakip olacak. Başakşehir'in forveti Demba Ba ile, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında önemli bir payı olan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da bu kez İzmir'de sarı-kırmızılı ekibin karşısındaki safta yer alacak.