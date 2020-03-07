Fener mi? Horoz mu?

Süper Lig’de çıkış arayan F.Bahçe ile Ege ekibi Denizlispor bugün saat 20.00’de Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşacak.Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak randevuda Zorbay Küçük görev yapacak.

Süper Lig'de son haftalarda gülmeyi unutan F.Bahçe ile Yeni Malatya galibiyeti ile kötü gidişe nokta koyan Yukatel Denizlispor, bugün Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak randevuda Zorbay Küçük görev yapacak. Kanarya'da sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.

DENİZLİSPOR'UN EKSİKLERİ ÇOK

Horoz'da ise sakat olan Bergdich, Mbamba, Lopes, Sackey ve Sacko yok. Denizlispor, Fenerbahçe deplasmanına rakibinin bileğini 15 yıl sonra ilk kez bükme hedefiyle çıkacak. Fenerbahçe'yi son olarak 18 Mart 2005'te Denizli'de oynanan karşılaşmada 2-0 yenen Ege ekibi o tarihten bu yana rakibi karşısında 3 puanı bir arada göremedi.