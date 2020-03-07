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-Yukatel Denizlispor CANLI ANLATIM

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor CANLI ANLATIM

07.03.2020, 19:54

'in 25. haftasında , sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya. Sarı-lacivertli takım kötü gidişata Denizlispor karşılaşmasında son vermek isterken, konuk ekip zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmanın peşinde olacak. Fenerbahçe Denizlispor maçının haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı lacivertliler maça Zeki Murat Göle idaresinde çıkacak. Süper Lig'deki kötü gidişe dur demek isteyen sarı lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan.

11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Vedat Muriç

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Estupinan.

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