Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya. Sarı-lacivertli takım kötü gidişata Denizlispor karşılaşmasında son vermek isterken, konuk ekip zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmanın peşinde olacak. Fenerbahçe Denizlispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı lacivertliler maça Zeki Murat Göle idaresinde çıkacak. Süper Lig'deki kötü gidişe dur demek isteyen sarı lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Vedat Muriç
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Estupinan.
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