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Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

07.03.2020, 17:13

'in 25. haftasında , deplasmanda FK ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Trabzonspor'un hedefi mutlak 3 puan... Öte yandan Gaziantep FK ise zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde...

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hosseini ve Ahmet Canbaz bu karşılaşmada forma giyemiyor. Öte yandan kart cezasını kupa maçında tamamlayan John Obi Mikel, yeniden ilk 11'e döndü...

İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Alin Tosca, Morais, Sousa, Güray Vural, Maxim, Kayode, Kenan Özer



HÜSEYİN ÇİMŞİR NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir rüzgarı esiyor. Çimşir, yönetiminde bordo-mavililer ligde 6 ve kupada 5 olmak üzere 11 maça çıkarken, ligde hiç kaybetmedi, kupada Denizlispor'a rövanşta yenilse de turu geçen taraf oldu.

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