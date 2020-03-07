Göz-Göz’e ağır konuk

Süper Lig’de Avrupa Ligi için uğraş veren Göztepe sahasında saat 17.00’de lider Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maçı Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de Avrupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe'nin bugün ağır bir konuğu var. Sarı-kırmızılılar, ligde 25. hafta mücadelesinde bugün saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda liderlik koltuğunda oturan Başakşehir'i konuk ediyor. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmayı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek.

GÖZTEPE AVRUPA AŞKINA

5 maçlık yenilmezlik unvanını geçen hafta Kayseri'de bırakan İzmir ekibi bir maç eksiği ile 34 puanla 8. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Kayseri maçında aldığı yenilgiyi Başakşehir karşısında telafi edip, Avrupa Ligi için elini güçlendirmek istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ve bir karşılaşması da eksik Trabzonspor'un 1 puan önünde liderliğini sürdüren İstanbul ekibi ise zirvedeki yerini korumak istiyor.



KART ALARMI

Ev sahibi Göztepe'de orta sahanın kilit isimleri Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler maça 3'er sarı kartla çıkacaklar. Bu oyuncular kart görmeleri halinde sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Konuk Başakşehir'in savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Skrtel de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.