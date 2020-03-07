Göztepe-Medipol Başakşehir maçı / CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 25. haftasında İzmir ekibi Göztepe sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Ev sahibi ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında son bulmuştu. Konuk ekip ise Gaziantep ile karşılaşmış ve zorlanmadan 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe taraftarının önünde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. İzmir ekibi son haftalarda yükselen bir performans ortaya koymuş ve orta sıralara yükselmişti.

Geride bıraktığımız 23 haftada Göztepe 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 34 puan toplayan İzmir ekibi 8. sırada kendine yer buldu. Sarı-kırmızılı takımın 1 maç eksiği bulunuyor.

Konuk ekip ise 24 hafta sonunda 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 49 puan topladı ve lider konumda bulunuyor.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Aleksic, Visca, Demba Ba, Crivelli

Bu karşılaşma iki takımın aralarında oynayacağı 12. resmi maç olacak. Daha önce oynanan 11 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, turuncu-lacivertliler 7 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir ekibinin 9 golüne, Başakşehir 18 golle karşılık verdi. İzmir'de oynanan 5 maçta ise İstanbul ekibinin 3-1 üstün durumda bulunuyor.



GÖZTEPE TELAFİ PEŞİNDE

Ligde 34 puanla 8. sırada bulunan Göztepe, son 5 iç saha maçından 2 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisi elde etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada puan farkını azaltma şansını kaçırmıştı. İzmir ekibi, Başakşehir ile oynayacağı maçı kazanarak hem puan kaybını telafi etmek hem de kalan maçlarda Avrupa Kupalarına katılma şansını devam ettirmek istiyor.



Bu karşılaşma öncesi Göztepe'de Alpaslan Öztürk ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlığı devam ederken, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler de sarı kart sınırında bulunuyor.



LİDER KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYOR

Başakşehir 24 hafta sonunda 49 puanla lider durumunda bulunuyor. Ligde oynadığı son 5 maçından 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi, son olarak geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Turuncu-lacivertliler, zorlu İzmir deplasmanını kayıpsız atlatarak liderliğini sürdürmek istiyor. Göztepe maçı öncesinde Başakşehir'de sakat veya cezalı futbolcu olmazken, Epureanu ve Skrtel sarı kart sınırından bulunuyor.