Haydi salona

Pınar Karşıyaka, 13.00’te Bahçeşehir’i ağırlayacak. Play-Off’a koşan voleybol takımı da 16.30’da Altınoluk’u konuk edecek.

Karşıyaka'yı bugün parkede önemli sınavlar bekliyor. FIBA Europe Cup'ın çeyrek finalinde Kiev Basket'i deplasmanda 18 sayı farkla yenerek rövanş öncesi yarı finalin kapısını ardına kadar aralayan Pınar Karşıyaka, bugün liderlik koltuğunda oturduğu ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL'den satışa çıktı. Maç, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Bu maç için bilet alan taraftarlar 16.30'da voleybol karşılaşmasını da izleyebilecek. Yeşil-kırmızılılar, Kadınlar Voleybol Birinci Ligi A Grubu'nda saat 16.30'da Edremit Belediyesi Altınoluk karşısında kader müsabakasına çıkacak.

FİLEDE PLAY-OFF VİRAJI

Ligde son haftaya Play-Off hattında giren yeşil-kırmızılı bayanlar, rakibini 3-0 ve 3-1'lik skorlarla yendiği takdirde yarıştaki hiç bir rakibinin skorunu beklemeden adını terfi maçlarına yazdıracak. Taraftarlarının desteğine güvenen KSK yönetimi hayati önem taşıyan maçın biletlerini 10 TL olarak belirledi. Öğrenci ve kadınlar karşılaşmayı ücretsiz takip edecek.