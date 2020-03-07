Kaf-Kaf’ın güveni tam

Karşıyaka, son 8 haftada evindeki 4 maçı kayıpsız tamamlayacağından emin. Yeşil-kırmızılar, fikstürde önündeki 3 maçın 2'sini taraftarı önünde oynayacak. Karşıyaka'da Ağrı sınavı öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 8 haftaya girilirken Karşıyaka'nın kozu iç saha performansı. Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde taraftarı önünde 11 maça çıkan Kaf-Kaf, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. 26 puanı hanesine yazdırdı. Yeşil-kırmızılılar iç sahadaki 4 karşılaşmayı da kayıpsız geçmek istiyor. Pazar günü Ağrı 1970'i konuk edecek İzmir ekibi daha sonra Payas, Cizre ve Derince'yi ağırlayacak.

SERİ YAKALAMA PEŞİNDELER

Yeşil-kırmızılar, iç sahada tek yenilgisini Turgutluspor'dan alırken, Büyükçekmece Tepecik ve Esenler Erok ile berabere kaldı. Tolungüç yönetimindeki Karşıyaka iç sahada sezonun ilk yarısında üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde 41 puanla Play-Off hattındaki yerini koruyup bir an önce finaller için bileti garantilemek isteyen yeşil-kırmızılar, fikstürde önündeki 3 maçın 2'sini taraftarı önünde oynayacak. Karşıyaka'da Ağrı sınavı öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.



BİLETLER SATIŞTA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Kocaeli deplasmanında şov yapan Karşıyaka taraftarı yarın da Ağrı 1970 önünde tribündeki yerini almaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılar, Play-Off'tan bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapan takımlarına müthiş desteklerini sürdürerek hedefe ulaşmak için seferberlik başlattı. Yarın İzmir Atatürk Stadı'nda 10 bine yakın Karşıyaka taraftarının karşılaşmayı takip etmesi bekleniyor. Öte yandan final niteliğindeki maçın biletleri satışa çıktı. Maçın biletleri tam 20 TL, öğrenci 10 TL'den KSK Store mağazasında satılıyor.