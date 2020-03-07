Kızılcabölük’ün kozu taraftarları

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızlcabölükspor'un en büyük kozu fikstür avantajı. Haftasonu Çankaya deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, ardından üst üste 2 maç kendi evinde yapacak. Erteleme maçında 52 Orduspor FK ile Çarşamba günü, 28. hafta maçında ise 8 Mart Pazar günü Erzinspor ile taraftarı önünde karşılaşacak. Kızılcabölük Teknik Direktörü Ali Yalçın, "Cesur olan işi götürür. Çankaya deplasmanına 3 puan için gideceğiz. Ardından içerde oynayacağımız 2 maçı kazandığımız takdirde çok rahatlarız. Fikstür avantajı bizde" şekilnde konuştu.

SEBAHATTİN ALP