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Kızılcabölük’ün kozu taraftarları

Kızılcabölük’ün kozu taraftarları
Giriş Tarihi: 7.3.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızlcabölükspor'un en büyük kozu fikstür avantajı. Haftasonu Çankaya deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, ardından üst üste 2 maç kendi evinde yapacak. Erteleme maçında 52 Orduspor FK ile Çarşamba günü, 28. hafta maçında ise 8 Mart Pazar günü Erzinspor ile taraftarı önünde karşılaşacak. Kızılcabölük Teknik Direktörü Ali Yalçın, "Cesur olan işi götürür. Çankaya deplasmanına 3 puan için gideceğiz. Ardından içerde oynayacağımız 2 maçı kazandığımız takdirde çok rahatlarız. Fikstür avantajı bizde" şekilnde konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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