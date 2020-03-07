Lucescu: F.Bahçe’yi şampiyon yaparım

Son günlerde Fenerbahçe ile ismi sıkça anılan Rumen teknik direktör- Mircea Lucescu ile ilgili Romanya basını tecrübeli teknik adamın yeni sezon için oldukça iddialı olduğunu yazdı. Yeni sezon itibariyle yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Lucescu'nun yakın çevresine, "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım." dediği iddia edildi.

GÜÇLÜ SÖZLEŞME İSTİYOR

Ülkemizde Milli Takım'da da daha önce görev yapan Lucescu'nun Fenerbahçe veya başka bir kulüple anlaşması durumunda güçlü bir sözleşme istediği kaydedildi. Yönetimin Abdullah Avcı ile pürüz çıkması durumunda Rumen teknik adamın durumunu da görüşeceği gelen haberler arasında.