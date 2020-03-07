Manisa Futbol BAK virajında

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü bugün Mümin Özkasap Stadı'nda saat 14.30'da Ankara ekibi Başkent Akademi FK'yı konuk edecek. Kritik karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetecek. Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Hedefe giden yolda kayba tahammül yok" dedi. Öte yandan bugün 2. Lig Beyaz Grup'ta Hacettepe- Şanlıurfa, Sancaktepe-Samsunspor karşı karşıya gelecek. Bu maçlar 14.30'da başlayacak.
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