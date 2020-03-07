Schmıdt olmazsa Avcı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları için görüşmeler hızlanırken dün iki farklı iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin görüşme listesinde yer alan Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajeri dün İstanbul'a gelirken bir yandan da Abdullah Avcı iddiaları dikkat çekti. Schmidt'in menajeri ile yapılacak olan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa Avcı ile tekrar bir araya gelineceği kaydedildi. Dün öğle saatlerinde önce Avcı ile önemli mesafe kaydedildiği hatta anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

F.BAHÇE YALANLADI

Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan da bir radyo kanalına G.Saray maçı öncesi F.Bahçe yönetimi ile görüştüklerini belirterek "İki hafta önce Ali Koç'la görüştük. Şu anda ismi geçiyor ama bir anlaşma yok. Ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını düşünüyorum" dedi. Akşam saatlerinde ise F.Bahçe cephesinden Abdullah Avcı ile görüşülmediğine yönelik açıklama geldi. Her ne kadar sarı-lacivertliler bu gelişmeyi yalanlasa da Abdullah Avcı isminin masada durduğu ve bu anlaşmanın gerçekleşmesinin sürpriz olmayacağı gelen haberler arasında.