Trabzon kritik virajda

Her maçın artık final niteliği taşıdığı Süper Lig'de bugün Trabzonspor, Gaziantep FK ile Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de oldukça kritik bir maça çıkacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ligde bir maçı eksik olan ve son 6 maçtan 5 galibiyet bir beraberlik çıkartan Karadeniz ekibi seriyi Gaziantep deplasmanında da sürdürüp iddiasını iyice güçlendirmek istiyor.

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Son maçında Rizespor'u 5-2 yenerek müthiş bir zafere imza atan Trabzonspor'da uzun süredir sakat olan Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı'nın dışında Joao Pereira'nın durumu şüpheli. Gaziantep'te ise sakatlıktan çıkan Muğdat ile Jefferson kadroya alındı.