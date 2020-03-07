  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Trabzon kritik virajda

Trabzon kritik virajda

Trabzon kritik virajda
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Her maçın artık final niteliği taşıdığı Süper Lig'de bugün Trabzonspor, Gaziantep FK ile Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de oldukça kritik bir maça çıkacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ligde bir maçı eksik olan ve son 6 maçtan 5 galibiyet bir beraberlik çıkartan Karadeniz ekibi seriyi Gaziantep deplasmanında da sürdürüp iddiasını iyice güçlendirmek istiyor.

EKSİKLER ÇOK
Son maçında Rizespor'u 5-2 yenerek müthiş bir zafere imza atan Trabzonspor'da uzun süredir sakat olan Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı'nın dışında Joao Pereira'nın durumu şüpheli. Gaziantep'te ise sakatlıktan çıkan Muğdat ile Jefferson kadroya alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon kritik virajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN