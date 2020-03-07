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Tribünler şova hazır

Tribünler şova hazır
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Göztepe kritik Başakşehir maçını beklemeye başlarken, taraftarlar da nefesini tuttu ve bugünkü randevu için geri sayıma geçti. Hafta içinde sınırlı sayıda satışa çıkan biletleri kısa sürede tamamen tüketen sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nı bayrak ve pankartlarla süsledi. Yeni mabedlerinde şu ana kadar Beşiktaş ve G.Antep FK'yı ağırlayan sarıkırmızılılar, Başakşehir maçıyla üçüncü kez Gürsel Aksel'de taraftarlarının huzuruna çıkacak. Son iki maçta tribünleri tıka basa dolduran Göztepeliler, bugün de İzmir ekibinin zaferi için 12. adam olarak üzerine düşeni yapacak. Sarı-kırmızılı taraftar, Gürsel Aksel Stadı'nı şovlarıyla karnaval yerine çevirecek

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