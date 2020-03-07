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Tribünlerde dostluk rüzgarı

Tribünlerde dostluk rüzgarı
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Sezonun ilk yarısında Menemen İlçe Stadı'nı paylaşan ve Altay arasındaki derbide tribünde dostluk rüzgarları vardı.

Ev sahibi Ekol Göz Menemenspor, deplasman kulübü olan siyah-beyazlı taraftarlara maraton tribününü tahsis etti. Altaylılar kendilerine ayrılan yerin tamamını doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümdeki yerini aldı. İki kulüp taraftarları 90 dakika boyunca büyük bir coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi iki takım taraftarı birbirlerini alkışladı. 35. Dakikada birlikte İzmir Marşı'nı okuyarak, şehitler ölmez vatan bölünmez diye tempo tuttular.

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