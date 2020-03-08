Akigo zirve aşkıyla

TFF 1. Lig’de Play-Off hesapları yapan ve son iki maçını kazanan Akhisarspor, evinde saat 16.30’da Osmanlıspor’u konuk edecek

TFF 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Akhisarspor, evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son iki maçta Giresunspor ile Eskişehirspor'u yenen Akigo, Başkent temsilcisini de yenerek 3'te 3 yapmanın peşinde. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, üst üste alınan iki galibiyetin moralleri yükselttiğini belirterek, "Hiçbir maç kolay değil. Osmanlı maçı da önemli maçlardan bir tanesi. Eğer bu maçı da alırsak 3'te 3 yapacağız" dedi.

VURAL: İŞİMİZ KOLAY DEĞİL

Yılmaz Vural şöyle devam etti: "Bir hesaplama yaparken önce hedefe odaklanmanız gerekir. Rakibimiz karşısında işimiz kolay değil. Ancak biz kazanmaya devam ettikçe sorun yok."