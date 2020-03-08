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- Ümraniyespor I Canlı anlatım

Altınordu - Ümraniyespor I Canlı anlatım

08.03.2020, 18:58

1. ’de , sahasında Ümraniyespor’u konuk ediyor. TFF 1'inci Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek rakibi karşısındaki kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.

İstanbul ekibiyle şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya gelen kırmızı-lacivertliler sadece 1 maçta sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. İki takım arasındaki 4 müsabakada Ümraniyespor galip gelirken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Altınordu, Ümraniyespor karşısındaki tek galibiyetini 14 Mayıs 2017'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.

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