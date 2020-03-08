Altınordu - Ümraniyespor I Canlı anlatım

TFF 1. Lig’de Altınordu, sahasında Ümraniyespor’u konuk ediyor. TFF 1'inci Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek rakibi karşısındaki kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.

İstanbul ekibiyle şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya gelen kırmızı-lacivertliler sadece 1 maçta sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. İki takım arasındaki 4 müsabakada Ümraniyespor galip gelirken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Altınordu, Ümraniyespor karşısındaki tek galibiyetini 14 Mayıs 2017'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.