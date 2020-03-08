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Arkas uygun adım

Arkas uygun adım
Giriş Tarihi: 8.3.2020

Mavi-beyazlılar, güçlü rakibi ’ı yenerek üst üste 8. kez kazandı. ekibi bu zaferle Play-Off yarışı için avantaj elde etti

Axa Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Arkasspor, taraftarı önünde ağırladığı Halkbank'ı 3-1 yenerek yoluna devam etti. İzmir ekibi ligde 8'de 8 yaparak büyük bir başarıya imza attı. Mavi-lacivertliler taraftarlarını mest etti. Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. İlk seti Ankara temsilcisi 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Arkasspor bu seti 25-23 aldı skoru 1-1 yaptı. File üzerinde başarılı bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlılar üçüncü seti 25-22 alarak 2-1 öne geçti.

AVANTAJ ELDE ETTİLER
Rakibini maça ortak etmeyen Arkasspor oldukça zevkli ve çekişmeli geçen 4. seti 25-23 kazandı ve 124 dakika süren mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Arkasspor ligde normal sezonun bitimine 1 hafta kala 2.

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