Aslan zor virajda

Süper Lig’de haftanın maçında G.Saray, Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Saat 19.00’daki maçı Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig'de haftanın maçı bugün Sivas'ta oynanacak. G.Saray, saat 19.00'da zirve yarışının bir başka iddialı takımı Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. İki takım da ligde çıktıkları maçlarda on dörder galibiyet, altışar beraberlik ve dörder mağlubiyet yaşadı. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce ligde iki kez bir sezonda 9 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. 1987-1988 sezonunda son 9 maçını kazanan Galatasaray, 2011- 2012'de ise 12 ila 20. haftalarda üst üste dokuz maçtan galibiyetle ayrıldı.

REKABETTE CİM BOM ÖNDE

İki takım arasında Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor da 34 golle yanıt verdi.