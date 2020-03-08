Horoz Fener’den kaçamadı

Denizlispor geri düşmesine rağmen Murawski ve Mustafa ile öne geçti. Ancak Serdar uzatmada skoru belirledi. Süper Lig'de 3 puanı unutan Fenerbahçe, sahasında Denizli ile yenişemedi.

Süper Lig'de 3 puanı unutan Fenerbahçe, sahasında Denizlispor ile yenişemedi: 2-2. 3. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşu, yandan auta çıktı. 22'de Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında Ozan Tufan'un penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 41'de Murawski'nin şutunda top Tolgay Arslan'ın eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, penaltı kararı verirken, Tolgay'ı da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 45'te beyaz noktaya gelen Murawski, topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

KARŞILIKLI GOLLER DEVAM ETTİ

75'te sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. 90+1'de Recep Niyaz ile verkaça girerek ceza alanı içine sarkan Rodallega, kaleci Altay'ı geçmek istedi. Ancak Altay topa zamanında müdahale etti ve ardan savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+2'de Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. 90+5'te Denizlispor'un kontratağında Onazi'nin pasında topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunu Isla çizgiden çıkararak kornere yolladı. Maç 2-2 sona erdi.

DENİZLİ'DE 5 EKSİK

Yukatel Denizlispor'da Fenerbahçe maçı öncesi önemli eksikler vardı. Yeşil-siyahlılarda Bergdich, Mbamba, Lopes, Sackey ve Sacho sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan Horoz'un yıldız ismi Murowski 45. dakikada attığı penaltı golüyle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

KRUSE ŞOKU

Max Kruse, 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Daha sonra 3 dakika daha oyuna devam eden Alman futbolcu kendini yere bırakarak değişiklik istedi. Kruse sakatlık sebebiyle oyundan 28. dakikada sahadan ayrılırken, yerine giren oyuncu olan Zajc 3 dakika sonra oyuna dahil olabildi.