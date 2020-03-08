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’da 3,5 büyüklüğünde

Manisa’da 3,5 büyüklüğünde deprem

08.03.2020, 23:53

Kırkağaç ilçesinde verilerine göre 3,5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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