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16 yaşındaki Ömer Avrupa şampiyonu

16 yaşındaki Ömer Avrupa şampiyonu
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 47. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Avrupa Karate Federasyonuna üye 54 ülkeden 1157 sporcu katıldı. Budapeşte Arena'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 16 yaşındaki Ömer Faruk Yürür gençler 68 kilo kategorisinde rakiplerini yenerek birinci oldu. Altın madalyayla yurda dönen Ömer Faruk Yürür'ü tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Onunla gurur duyuyoruz" dedi. Birçok uluslararası platformda şampiyonlukları bulunan Ömer Faruk, geçen yıl da Danimarka'da gerçekleşen aynı şampiyonada yine birinci olmayı başarmıştı.

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