Altay için stada

Futbolculardan Abdülhamit ile Özgür yarın lider Hatay ile oynanacak maçta taraftardan destek istedi.

TFF 1. Lig'de Play- Off hesapları yapan ve lider Hatayspor ile yarın Bornova Stadı'nda karşılaşacak Altay'da tecrübeli oyuncular Abdülhamit Yıldız ile Özgür Özkaya, taraftara çağrı yaparak destek istedi. Ekol Göz Menemenspor karşısında takımın 3 puan hedeflediğini ancak beraberlikle yetindiklerini belirten kaptan Özgür ile stoper Abdülhamit, "Kalan 8 haftada camianın da desteğiyle iyi sonuçlar alıp bir üst lig hedefini gerçekleştireceğiz. Zirve takibimiz son düdüğe kadar sürecek. Taraftarımız için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Pes etmek yok, biz bitti demeden bitmeyecek" dedi.

SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ

Dolu tribünlere karşı oynamak istediklerini belirten Özgür ve Abdülhamit şöyle devam etti: "Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Asırlık bir camianın yıllar sonra Süper Lig'e çıkması için mücadele veriyoruz. Bu saatten sonra geri dönüşümüz yok, bu yola baş koyduk. Hatay'ı yeneceğiz."