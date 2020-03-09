Altınordu yine kayıp

Ümraniyespor önünde Muhammed Gönülaçar ve Nouri’nin gollerine uzatmada Burak ile karşılık verdi ancak puan almaya yeterli olmadı.

TFF 1. Lig'de 26. Hafta karşılaşmasında Altınordu dün sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. İki hafta üst üste sahadan puansız ayrıldı. Ateş hattından uzaklaşmadı. Maçın 19. dakikasında Nouri'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunda uzak direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı. 22'de Bentley'in sağdan kullandığı köşe atışında altı pasın içinde kafayı vuran Muhammed Gönülaçar topu ağlara yolladı: 0-1. Ev sahibi ekibin oyuncuları kaleciye faul yapıldığını gerekçe göstererek uzun süre itiraz etti. 25'te Bentley'in soldan pasıyla Gomis'in şutunda top az farkla auta çıktı. 33'te Nouri sağdan hızla ceza sahasına girdi. Ortasında Gomis'in şutunda top direğin dibinden auta gitti. 51'de soldan Okan'ın ortasında Metehan'ın kafasında top kalecide kaldı.

BURAK SKORU BELİRLEDİ

58'de Timur'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Nouri çaprazdan sert bir şutla topu ağlara yolları: 0-2. 69'oa Mujan'ın şutunu Erhan çeldi. Boşta kalan topu Bentley yine kaleye yolladı. Erhan gole izin vermedi. 75'te ceza yayı üzerinden Okan'ın şutunda direğe çarpan top auta çıktı. 90+2'de Sinan'ın pasında Burak ceza sahası içinde topu ağlara yolladı: 1-2. Maçı Ümraniyespor 2-1 kazandı.



8. RANDEVU

İki kulüp dün 8. kez karşılaştı. Geride kalan 7 maçın 4'ünü İstanbul ekibi kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-lacivertliler ise 1 maçı kazanma başarısını gösterdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da Ümraniyespor 4-0 kazanmıştı. İki takım maç öncesi birlikte tribünleri selamları. Taraftarlar arasında fair play rüzgarları esti.



Ravil'in forması Dağ'a

Altınordu'nun 16 yaşındaki Kazakistan asıllı oyuncu Ravil Tagir, Ümraniyespor maçı öncesi kendisinin Türk vatandaşlığı alma konusunda yardımcı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'da giydiği Ay yıldızlı formayı hediye etti. Ravil, yardımlarından dolayı Hamza Dağ'a teşekkür etti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu son lig maçı olan Altay derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i dün de Ümraniyespor önünde sahaya sürdü. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Berkay Samancı ve Oğulcan Ülgün forma giymedi. Bucaspor'da aynı çatı altında çalışan iki teknik adam Hüseyin Eroğlu ve Sait Karafırtınalar dün birbirlerine rakip oldu. İki dost 9. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 8 maçta Eroğlu 3 kez sahadan galip ayrılırken, Karafırtınalar iki kez kazandı. Üç maç beraberlikle sonuçlandı. Bir dönem Altınordu forması giyen Timur Temeltaş dün Ümraniye formasıyla eski kulübüne rakip oldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ