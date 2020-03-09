Aslan’a Yiğido freni

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren ve nefes kesen maçta Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile yenişemedi ve 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi: 2-2. 7. dakikada Fatih'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içerisinde topu alan Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 14'te Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Feghouli arka direkten topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Falcao topu ağlarla gönderdi: 1-1. 25'te Saracchi, çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın kucağında kaldı. 37'de Donk'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Falcao arka direkten kafayla topu içeri gönderdi. Pozisyonu takip eden Feghouli topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

BERABERLİK GOLÜ PENALTIDAN

54'te ceza sahası çizgisi üzerinde Seri'nin Fernando'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 59'da penaltı atışını kullanan Emre Kılınç'ın şutunu Muslera çeldi. Dönen topu Emre ağlara gönderdi: 2-2. 79'da Donk'un uzun pasında Onyekuru'nun şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti. 83'te Fatih'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı. karşılaşma 2-2 sona erdi.



SARI UYARISI İŞE YARADI

Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş maçı öncesi gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardığı bu isimler mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Yiğido'da Brezilyalı Fernando gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



EMRE KILINÇ SÜRPRİZİ

Ev sahibi Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankara deplasmanında ilk 11'de forma giyen Emre Kılınç'ın yerine Galatasaray karşısında Yasin Öztekin'i sahaya sürdü. Sivasspor; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin ve Mustapha Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.





FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşılaşmasında yedek soyundu. Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine orta sahada Mario Lemina'ya görev verdi. Galatasaray'da yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika, 21 kişilik kadroda yer almadı.



İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik mücadelede tribünlerin tamamı doldu. Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu. Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu. Sivasspor sahaya "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun", Galatasaray ise "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" pankartıyla çıktı.





SİVAS İÇERDE YENİLMİYOR

Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. İç sahadaki 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı- beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı. Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.