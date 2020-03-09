Ç. Rizespor’dan Mehmetçik’e selam

Çaykur Rizespor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular sahaya işte böyle asker kıyafetleriyle çıktı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncular maç öncesi seremonisinde, asker parkası ile kepi giydi Futbolcular İstiklal Marşı'nı da Türk bayrağına dönerek okudu. Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile kepi giymiş olarak bulundu. Zorlu maçta taraftarlar Rizesporlu futbolcuları ayakta alkışlarken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

RİZESPOR: 1 ALANYASPOR: 1

Ligde kalma mücadelesi veren Rizespor'un evindeki Alanyaspor maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibi önünde Bammou'nun 35. dakikadaki golüyle 1-0 yenik duruma düşen Karadeniz temsilcisi Samudio ile 65'te skoru dengelerken bir çok gol pozisyonundan da yararlanamadı.